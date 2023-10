Vitinha esteve em destaque ao marcar na vitória do Marselha frente ao AEK Atenas num jogo da Liga Europa disputado esta quinta-feira. No final da partida, o Gattuso deixou elogios ao internacional sub-21 português, mas fez-lhe um reparo.



«Estou muito satisfeito com o desempenho do Vitinha, como estou satisfeito com o de todos os meus jogadores. Achei que este o momento dele jogar. Podia ter-lhe dado mais minutos desde que cheguei, mas ele também podia ter dado um pouco mais. Ele sabe o que penso dele, que o quero ver treinar com um sorriso na cara. Joga-se melhor com um sorriso no rosto. Só temos dois avançados. É difícil imaginar uma mudança de sistema com dois avançados, com ele e Aubameyang juntos desde o início», disse o treinador italiano da equipa francesa.



O antigo jogador do Sp. Braga leva três golos em 12 jogos na presente época.