O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, deixou elogios ao Sporting este sábado, em reação ao sorteio de sexta-feira, que coloca os leões no caminho dos italianos nos quartos de final da Liga Europa.

«O Sporting é uma boa equipa: tem técnica e entusiasmo. São jovens e corajosos. Vamos preparar-nos da melhor forma quando tivermos de defrontá-los», apontou Allegri, este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter de Milão, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, nos quartos de final.

O Inter-Juventus joga-se a partir das 19h45 de domingo e é relativo à 27.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

O Inter é segundo classificado, com 50 pontos, a 18 do líder Nápoles. A Juventus está no sétimo lugar, com 38 pontos.