O Ajax foi eliminado, esta quarta-feira, nos «oitavos» da Liga Europa, depois de perder no reduto do Frankfurt por 4-1 (6-2 no agregado), num jogo em que o ex-Sp. Braga Matheus ficou mal na fotografia.

Apesar dos quatro golos sofridos, o guardião brasileiro selou uma exibição negativa com alguma da culpa no último tento.

O momento ocorreu aos 82 minutos, com Matheus Magalhães a inventar (literalmente) e passar a bola ao adversário em pleno meio campo. Götze, obviamente, não perdoou.

Ora veja: