O Sporting começou, esta segunda-feira, a preparar o encontro frente ao Istanbul Basaksehir, dos 16 avos de final da Liga Europa com Marcos Acuña integrado.



O internacional argentino, que falhou a partida frente ao Rio Ave devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, está totalmente recuperado e pode jogar contra o emblema turco. Em sentido contrário, Mathieu, Renan e Luiz Phellype continuam em tratamento.



De resto, os titulares em Vila do Conde fizeram trabalho de recuperação dividido entre o ginásio e o relvado. Silas chamou os jovens Hugo Cunha, João Silva e Matheus Nunes à sessão desta segunda-feira.



Os leões voltam a treinar esta terça-feira, às 10h00, na Academia de Alcochete.