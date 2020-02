O Sporting continua a preparação para o encontro de quinta-feira frente ao Istanbul Basaksehir, dos 16 avos de final da Liga Europa, com três baixas.

Depois de Marcos Acuña ter sido integrado no treino de segunda-feira, apenas Mathieu, Renan e Luiz Phellype continuam em tratamento.



Silas contou ainda com a presença dos jovens Anthony Walker, Matheus Nunes e João Silva no treino da equipa principal.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, pelas 10h00, com os primeiros 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.

Pelas 18h30 realiza-se a conferência de imprensa de antevisão com a presença de Emanuel Ferro e de um jogador do plantel.