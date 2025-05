Ruben Amorim anteviu esta quarta-feira a partida da segunda mão contra o At. Bilbao das meias-finais da Liga Europa, competição que o técnico disputou a final, na qualidade de jogador do Benfica, e que perdeu contra o Sevilha em 2014. No entanto, Amorim reconhece que desta vez, se perder a final «vai doer mais».

«Como treinador, não é a mesma coisa que um jogador. Queremos jogar, queremos divertir-nos. Quando se é treinador, tem de se ganhar porque, se se perder na final, vai doer ainda mais, especialmente neste tipo de época. Por isso, é preciso ganhar», disse o técnico português referindo ainda que apenas olha para a meia-final contra o At. Bilbao e só depois para uma eventual final.

Um dos jogadores mais preponderantes nesta campanha europeia do Man. United é o também português Bruno Fernandes. O médio está no primeiro lugar dos melhores marcadores com sete golos e igualado com Kasper Høgh, do Bodo/Glimt e ainda El Kaabi, dos gregos do Olympiakos. Ruben Amorim teceu muitos elogios para Bruno Fernandes e conta com o jogador para o futuro do clube inglês.

«Não só pelos números, mas pela forma como joga, pelo impacto que teve durante os cinco anos que passou aqui, é um jogador de topo. Precisamos de jogadores de topo. Ele é um líder, é o capitão, por isso é muito importante», começou por dizer em conferência de imprensa.

«É normal que haja muitos clubes que queiram um jogador como o Bruno, como o Garnacho, como outros. Mas nós queremos manter os melhores jogadores e o Bruno é claramente um dos melhores jogadores do mundo. Por isso, a nossa ideia não mudou. Queremos o Bruno cá», atirou.

De recordar, o Man. United venceu a primeira mão da eliminatória frente à equipa espanhola por 3-0 e joga esta quinta-feira por um lugar na final da Liga Europa, numa partida em que Amorim não poderá contar com De Ligt.