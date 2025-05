O «Teatro dos Sonhos» cumpriu e o sonho do Man. United conquistar um título europeu esta temporada está mais próximo. O sonho de Amorim, Bruno Fernandes e Dalot de levantar a Liga Europa.

O Manchester United suou, mas conseguiu vencer novamente o At. Bilbao por 4-1 e triunfar na eliminatória com o agregado de 7-1. Quatro anos depois, os «red devils» voltam ao jogo decisivo da competição e querem vingar o título perdido perante outra equipa espanhola, na altura, o Vilarreal.

Curiosamente, a final será em Bilbau, contra um adversário conhecido, o Tottenham. Um jogo que representa, sem dúvida, uma tábua de salvação para esta época cinzenta do Man. United.

Confira aqui o filme do encontro.

A vantagem na primeira mão trazida de Bilbau [3-0] era uma boa almofada para os comandados por Ruben Amorim, mas os espanhóis entraram melhor e pressionaram a equipa inglesa nos primeiros minutos. Berenguer abriu o registo dos remates logo quando o cronómetro marcava sete minutos, mas o tiro do avançado passou ao lado da baliza de Onana.

O primeiro lance de perigo pareceu acordar o Manchester United que foi respondendo com contra-ataques perigosíssimos. Garnacho falhou o golo depois de Bruno Fernandes o ter isolado, mas o argentino permitiu a defesa de Agirrezabala. Quem não falhou foi o At. Bilbao e Jauregizar. O médio aproveitou um ressalto à entrada da área para desferir um excelente remate em arco que só parou na baliza de Onana. 1-0 para os espanhóis e nervosismo na equipa de Ruben Amorim.

Os «red devils» tentaram responder ao golo sofrido, sempre com uso das transições rápidas e Garnacho voltou a ter uma oportunidade de ouro já perto do intervalo, ao minuto 42. Dorgu isolou o argentino, desta vez decidiu picar a bola por cima do guardião espanhol, mas o esférico saiu muito ao lado.

No segundo tempo, Amorim mexeu e acertou. O técnico português fez entrar Shaw, Diallo e Mount. Os três participaram na jogada que deu o empate aos «red devils». Primeiro Diallo cruzou muito por cima da cabeça de Mount, Shaw recuperou a bola, colocou em Yoro e o defesa deixou em Mount. O internacional inglês tirou o defesa da frente com um toque de magia e rematou em arco para o fundo das redes de Agirrezabala.

O Man. United fez em oito minutos o que não conseguiu em 70, que foi concretizar as oportunidades que teve. Livre batido por Bruno Fernandes a encontrar Casemiro que só teve de colocar a bola de cabeça para dentro da baliza do adversário espanhol.

Diallo continuou a fazer das suas na ala direita, e apenas cinco minutos depois, o cruzamento rasteiro do costa-marfinense encontrou Hojlund que só teve de encostar para o fundo das redes. Mas o resultado não ficou fechado aqui. Já depois do tempo regulamentar, Agirrezabala ofereceu uma bola a Mount e este, perto da linha do meio-campo, não se fez rogado e rematou prontamente para uma baliza deserta confirmando a goleada contra o At. Bilbao, numa partida em que o resultado final foi pesado, diga-se, para a formação espanhola.

Reviravolta, eliminatória vencida e bilhete marcado para a final em Espanha contra o Tottenham e a possibilidade de alcançar a Liga dos Campeões caso vençam o troféu, algo que não será possível pela classificação na Liga inglesa. Certamente, um sonho para Amorim e este Man. United.

Veja aqui o resumo do encontro: