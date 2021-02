O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, considera que o jogo desta quinta-feira ante o Benfica «é uma final», em busca de atingir os oitavos de final da Liga Europa, uma prova para o qual os londrinos olham com vista a poder atingir a Liga dos Campeões de 2021/2022.

«É um adversário difícil, é uma equipa de Liga dos Campeões, que tem jogado estes jogos durante muitos anos, com um treinador com muita experiência, mas para nós amanhã é uma final», afirmou Arteta, em videoconferência de imprensa, na antevisão ao jogo que vai realizar-se na Grécia, no estádio Georgios Karaiskakis, sublinhando que espera um adversário defensivamente competente, até porque já teve a experiência e as ilações do jogo em Roma, na passada quinta-feira.

«Eles têm uma linha defensiva agressiva, podemos esperar uma linha de três ou de quatro amanhã. Não sei o que vão tentar fazer. Mas fizeram essa situação da melhor forma, ficámos em fora-de-jogo muitas vezes [ndr: o Arsenal teve dez foras-de-jogo em Roma]. É um jogo difícil, eles têm uma equipa agressiva e espero que amanhã façam o mesmo», adiantou, esta manhã.

Por outro lado, Arteta não escondeu que sabe que pode ter os holofotes apontados, em caso de eliminação de uma prova como a Liga Europa. «Sinto sempre que sim, sempre que jogas uma competição da qual podes sair, sabes as consequências e neste clube é sempre para ganhar as competições nas quais estás», respondeu, frisando que é importante o Arsenal estar «vivo» na Premier League e na prova europeia, para ter duas possibilidades de chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Depois do 1-1 na primeira mão, Arteta considera que «o golo fora é sempre importante», mas neste «contexto», de jogar em estádio neutro e sem adeptos, não crê que «seja tão relevante».

O Arsenal-Benfica joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira.