Agora como treinador, Mikel Arteta volta a defrontar, nos 16 avos de final da Liga Europa, o futebolista do Benfica, Adel Taarabt. Já o tinha defrontado em campo, aquando da passagem do marroquino pelo Tottenham e pelo Queens Park Rangers, na Premier League. Na antevisão ao jogo da segunda mão, o técnico espanhol lembrou e elogiou as capacidades do número 49 das águias.

«Ele costumava jogar como número dez, é um jogador com muito talento, criativo, fez boas épocas na Premier League, é difícil jogar contra ele, um jogador com enorme talento e disciplina e é bom vê-lo jogar de novo», expressou, na videoconferência de imprensa de antevisão, esta manhã.

Para o jogo de quinta-feira, Arteta confirmou que Rob Holding ainda não será opção, mas que Thomas Partey poderá já ser uma possibilidade.

Na projeção do encontro, e na sequência de, em abril passado, ter sido descortinada uma fotografia de Eusébio em sua casa, numa videoconferência, Arteta voltou a falar do assunto para justificar o porquê.

«Sou um admirador da historia do futebol, das pessoas que contribuíram para o jogo para o jogo que temos hoje e contribuiu para isso. Tive alguns amigos portugueses na minha carreira e tenho amigos próximos», disse.

O Arsenal-Benfica joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.