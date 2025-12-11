Depois de uma vitória tirada a ferros em Famalicão, o Sp. Braga joga esta quinta-feira diante do Nice, num encontro em que os arsenalistas podem dar um passo de gigante no que toca às aspirações rumo aos «oitavos» da Liga Europa.

Carlos Vicens deve repetir o último onze dado que já sabe que não vai poder contar com Zalazar, que foi expulso na última jornada diante do Rangers. João Moutinho deve assumir a batuta do meio campo do Sp. Braga com o companheiro Gorby.

Do lado do Nice, a formação gaulesa que conta com o português Tiago Gouveia, vive um período conturbado com sete derrotas consecutivas e segue no último posto da classificação da competição europeia sem ter somado qualquer ponto. De recordar, a equipa do sul de França já defrontou o FC Porto esta temporada, no Dragão, e perdeu por 3-0.

Onze provável do Nice: Dupé, Clauss, Bah, Oppong, Tiago Gouveia, Sanson, Abdul Samed, Ndombele, Nguene, Kevin Carlos e Jansson.

O Nice-Sp. Braga tem arranque marcado para as 17h45 e pode contar com o acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.