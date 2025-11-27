Declarações de Tiago Gouveia, jogador do Nice, por empréstimo do Benfica, à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-3), no Estádio do Dragão, em jogo da 5.ª jornada da Liga Europa.

Sobre o jogo e o resultado

«Aconteceu o que tem acontecido várias vezes connosco que é sofrer um golo nos primeiros minutos. Aconteceu com o Fenerbahçe, aconteceu agora com o FC Porto e já aconteceu em mais jogos também. Naturalmente que isso muda totalmente a direção do jogo. Viemos aqui com uma estratégia bem montada, uma estratégia que, mesmo a perder por 0-1 e 0-2, viu-se que estava a funcionar porque o FC Porto, fora os três golos, praticamente não criou oportunidades nenhumas».

«Claro que depois é fácil falar, é verdade, mas acho que fizemos algumas coisas bem, coisas que temos de continuar a fazer com mais consistência porque esta equipa tem muita qualidade, como referi na antevisão. Acho que é isso que nos falta, a consistência, a concentração durante mais tempo. É normal que ao longo dos 90 minutos, haja desconcentração, acontece com todas as equipas, não há equipas perfeitas. Eu próprio tive, no primeiro jogo a titular, duas desconcentrações com o Brest e começámos logo a perder 0-2».

«É nisso que temos de melhorar, eu e os colegas. Temos de conseguir manter a consistência e a concentração ao longo dos 90 minutos para que consigamos levar o jogo até ao fim com chances de ganhar. Infelizmente não o conseguimos fazer porque sofremos um golo logo aos 20 segundos de jogo. Mesmo assim, a equipa, mentalmente, foi forte, tentou, também tivemos algumas oportunidades, não foram muitas, mas tivemos. O resultado acaba por ser justo, mas acredito que nós pudéssemos ter uma palavra a dizer se não tivéssemos sofrido um golo tão cedo.»

O Nice passa por um momento difícil

«Sim, não é fácil e quando sofremos um golo cedo, os macaquinhos na cabeça vêm. O momento é mau, mas acredito que nós vãos dar a volta por cima. Um dos treinadores que eu tive, o Nélson Veríssimo, dizia que o futebol é como um tribunal. Fomos avaliados hoje e no próximo domingo vamos ser avaliados outra vez e temos a oportunidade de dar a volta à situação. É isso que vamos tentar fazer, conquistar os três pontos e dar a volta à situação».

Adeptos do Nice saíram em debandada depois do 3-0

«Não é fácil para eles, já estive daquele lado [dos adeptos] e sei que é difícil quando o momento não é bom, mas cabe-nos a nós dar a volta à situação, aos jogadores, staff, equipa técnica, o clube inteiro. Nós vivemos deles, eles vivem de nós. A semana deles não será a mesma quando nós perdemos. Os próximos dias não serão fáceis com a derrota de hoje. Já vivi isso há muitos anos atrás e de facto ainda vivo de vez em quando. É normal, temos de ter respeito por eles. Infelizmente não temos tido o respeito que eles merecem, porque fazer estas viagens não é fácil. Há que ter mais respeito por eles, lutar mais e querer mais para dar a volta à situação.»

FC Porto é candidato a ganhar a Liga Europa?

«É muito cedo para dizer, há grandes equipas aqui na Liga Europa. Claro que o FC Porto tem uma grande equipa, mas, lá está, há outras grandes equipas. É difícil dizer se é candidato ou não, mas vai chegar longe, isso com certeza que sim».