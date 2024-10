Vítor Bruno e Nico González falaram aos jornalistas, em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, para a antevisão ao jogo frente aos alemães do Hoffenheim, relativo à terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.

O médio espanhol foi questionado sobre o momento de forma positivo no FC Porto, po oposição a uma primeira metade de 2023/24 em que pouco jogou.

«É algo que me perguntam muito. Creio que os primeiros seis meses aqui talvez tenham sido aqueles em que mais aprendi em toda a minha vida. Melhorei muito em todos os aspetos e até a nível pessoal melhorei muito. As pessoas veem se jogas ou não, se marcas ou não, mas acho que futebolisticamente cresci muito. O ano passado foi muito bom para mim. Apesar de não ter jogado muito nos primeiros jogos, estou satisfeito com todo o trabalho do ano passado», garantiu.

Admitindo que quer melhorar «em tudo», o antigo jogador do Barcelona admitiu estar na «melhor fase da carreira». «Pelo menos, estou na fase em que me sinto mais cómodo e confiante numa equipa. Estou a começar a marcar golos e a chegar perto da área. Ainda tenho muita margem para melhorar nisso, por exemplo», explicou.

O internacional sub-21 espanhol (conta com nove jogos nesse escalão) avaliou ainda o desempenho do compatriota Samu Aghehowa nestes primeiros meses de FC Porto.

«Não o conhecia assim tão bem. Já tinha estado com ele numa convocatória dos sub-21 espanhóis, isso foi só uma semana. É um jogador muito potente e com muito golo, como toda a gente já viu. É um jogador que nos está a dar muito e que tem margem para melhorar. Apenas tem 21 anos, o físico, a potência e o golo que tem, se trabalhar muito, vai melhorar ainda mais», disse.

Dizendo que o FC Porto é «sem dúvidas, uma das equipas mais fortes da competição», Nico assumiu o favoritismo caseiro dos dragões, recordando o empate contra o Manchester United. «Tenho a certeza que podemos levantar o troféu no final da temporada», acrescentou.

Quanto ao Hoffenheim, que nunca defrontou o FC Porto, Nico disse: «Nas vezes que joguei contra equipas alemãs, encontrei sempre adversários valentes e com um pouco de arrogância. Vão ser complicados porque são uma equipa poderosa e competitiva e que vão jogar olhos nos olhos connosco. Temos de estar no jogo com muita agressividade e acho que isso nos irá levar aos três pontos», concluiu.

O FC Porto recebe o Hoffenheim no Estádio do Dragão nesta quinta-feira, pelas 20 horas.