Depois da vitória sobre o Rangers nesta quinta-feira, o Athletic Bilbao seguiu para as meias-finais da Liga Europa.

Nico Williams, que marcou o 2-0 na partida no País Basco, foi o rosto da ambição do emblema espanhol na competição, garantindo que a equipa quer chegar à final.

«Espero que cheguemos à final, que é algo que a equipa merece e estamos felizes. É o único objetivo que temos e é algo em que sempre pensamos. Queremos fazer muito mais do que apenas chegar à final» disse o espanhol, desejando a conquista do título europeu.

Antes da possível final, o emblema espanhol tem pela frente o Manchester United, liderado pelo português Ruben Amorim, a quem Williams deixou um alerta.

«Não há favoritos nesta eliminatória. O Manchester United é o último classificado do campeonato, mas mostrou contra o Lyon do que é capaz, pela forma como ganhou o jogo», analisou o jovem jogador, prosseguindo.

«Todos os miúdos querem jogar em Old Trafford. Vamos tentar dar o nosso melhor na primeira mão em San Mamés para irmos lá com garra e mostrar do que é feito o Athletic Bilbao. O Athl. Bilbao já ganhou lá e fez história…», concluiu.

O primeiro confronto entre o Athletic Bilbao e o Manchester United está marcado para o dia 1 de maio, no Estádio de San Mamés, com o apito inicial às 20h00. A segunda mão será uma semana depois, dia 8, em Old Trafford.