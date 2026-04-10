Um adepto do Nottingham Forest de 84 anos foi vítima de morte súbita no Porto, já depois do empate 1-1 no Estádio do Dragão, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, segundo avançou a CNN Portugal.

Os meios de emergência terão sido rapidamente mobilizados para acudir o cidadão inglês, mas, apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

Até ao momento não foi possível estabelecer contacto com parentes próximos.

O corpo foi posteriormente removido pelos Bombeiros Voluntários do Porto para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), no Porto, onde será realizada uma autópsia.

As autoridades competentes vão ainda acionar os serviços consulares britânicos, que serão informados do óbito.

O caso está a ser tratado pelas autoridades locais como uma ocorrência de morte súbita, não havendo indícios de circunstâncias criminosas.