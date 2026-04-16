Diogo Costa, guarda-redes e capitão do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 1-0 frente ao Nottingham Forest na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que ditou a eliminação dos dragões da prova:

Análise do jogo

«Custa muito. Mas, acima de tudo, tenho grande orgulho na nossa equipa. O que vimos a construir aqui está a ser muito positivo. Acho que temos todo o clube envolvido no que é necessário, que é a atitude do FC Porto. Estamos a construir algo muito positivo e acho que os resultados são prova disso. Mesmo com menos um, fizemos um grande jogo. Podíamos, mais uma vez, ter resolvido o jogo, mas também devia ter ficado resolvido no jogo em casa, na primeira mão da eliminatória. Mas seguimos em frente.»

Palavras para os adeptos

«Tal como disse, sinto que estamos a construir algo muito positivo. Temos todos os jogadores, todos os nossos adeptos, todos os funcionários do clube, todos mesmo. Estamos com muita força e vontade de mudar a vida do FC Porto, é nisso que estamos focados e mais uma vez, isso ficou provado hoje. A nossa união, a nossa atitude... tenho um orgulho enorme em ser portista.»

Adeus na Liga Europa reforça o foco nas provas domésticas?

«Eu acho que a nossa identidade sempre foi jogo a jogo. Algo que nós realçamos muito é viver o hoje, tal como disse o Thiago Silva na conferência. E foi isso que sentimos. Agora, arrumámos a Liga Europa e seguimos para conquistar os dois títulos, que é isso que queremos e vamos trabalhar para conseguir.»