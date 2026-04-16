Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 1-0 frente ao Nottingham Forest na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que ditou a eliminação dos dragões da prova:

Noite dura

«Penso que todos se questionam sobre como este quarto de final poderia ter sido jogado 11 contra 11 na segunda mão. Porque acho que nós, claro, no Dragão, fizemos um jogo fantástico, com muitas oportunidades. E hoje, com dez jogadores, os atletas realmente deram tudo até ao limite. E, especialmente na segunda parte, penso que criámos dois remates aos ferros, algumas boas oportunidades, um espírito incrível. Portanto, claro, não estamos felizes pelo facto de termos sido eliminados da competição. Mas, por outro lado, como já disse, sinto-me muito orgulhoso por ter a oportunidade de trabalhar com um grupo de jogadores assim. Acho que, no início, correu bastante bem porque, em seis minutos, tivemos duas grandes oportunidades. Jogámos no meio-campo contrário. Tivemos o controlo, claro, mas apenas por um período muito curto. E depois, com o cartão vermelho, claro, a primeira parte não foi fácil de reajustar imediatamente. Sofremos um golo a partir de uma perda de bola que não deveríamos ter cometido. Mas penso que, novamente, a performance esteve lá, fisicamente, mentalmente, o espírito foi ótimo. Temos de aceitar o resultado sem esquecer que, antes deste jogo, apenas duas equipas em toda a Europa estavam nas três competições: nós e o Bayern de Munique. Isso diz muito sobre o que estes jogadores estão a fazer e o esforço que estão a colocar. Mas agora, claro, o nosso foco tem de se voltar muito rapidamente para as duas competições nacionais, começando, claro, pelo jogo de domingo.»

O que disse aos jogadores

«Não perdemos a eliminatória aqui. Perdemos, penso, com a maior oportunidade no Dragão, com uma quantidade incrível de oportunidades que criámos. E hoje, honestamente, não podíamos fazer mais do que aquilo que fizemos.»

Não há tempo para «limpar a cabeça»

«Não, não temos tempo. Amanhã vamos treinar. Porque em apenas 70 horas vamos jogar contra o Tondela. Como sabem, não há muito tempo para recuperar. Mas estes jogadores estão habituados a conseguir recuperar muito rapidamente. Portanto, agora trata-se de recuperação, para os jogadores que jogaram os 90 minutos, e para os outros, treinar e preparar-se para o jogo de domingo à noite.»

Liga Europa «abre caminho» para as duas outras competições?

«Estamos, claro, agora em meados de abril. Estamos perante o último mês da época. Mas, novamente, com espírito e vontade de ir jogo a jogo, essa é a prioridade. Portanto, antes de pensarmos na Taça, vamos estar absolutamente focados no campeonato.»