Victor Froholdt, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do FC Porto frente ao Nottingham Forest, por 2-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa:

Jogo mais difícil da época

«Sim, acho que foi o jogo mais difícil que tivemos até agora. Mas continuo a achar que foi um jogo equilibrado. No entanto, o Nottingham também mostrou hoje que tem qualidade de Premier League. Concedemos dois penáltis. Se queremos ganhar estes jogos, temos de evitar isso. Mas também acho que há coisas positivas a retirar deste jogo. Agora temos alguns jogos na liga em que temos de focar e depois levantamos a cabeça e focamo-nos no próximo.»

Foi um resultado justo?

«Nós queremos sempre ganhar os nossos jogos. Hoje fizemos dois penáltis e não conseguimos marcar do outro lado. O Nottingham talvez tenha merecido este jogo, mas vamos trabalhar arduamente e voltar mais fortes. Temos estado muito bem na temporada até agora. Agora é tempo de olhar para o futuro, como temos feito há já bastante tempo.»

Esta noite foi um desafio «diferente»

«Sim, claro, enfrentámos uma equipa da Premier League. Tiveram um treinador novo com alguma energia nova. Tinham o apoio dos adeptos por trás.

Mas também sabemos o que íamos encontrar. Uma equipa que jogou de forma direta e aproveitou as segundas bolas, algo para o qual estávamos preparados. Mas se queremos vencer uma equipa da Premier League, temos de estar no nosso melhor.

Talvez hoje não tenhamos estado a 100% a nível de desempenho.»

O que podem prometer agora?

«Que vamos dar tudo no nosso próximo jogo, na segunda-feira.»