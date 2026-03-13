Vítor Pereira e o Nottingham Forest saíram derrotados na receção ao Midtjylland, por 1-0, na primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa, e um dos destaques do encontro acabou por ser... o mau tempo.

Uma enorme chuvada caiu sobre a cidade de Nottingham esta quinta-feira e o tema chegou inclusive à flash interview de Omar Hutchinson, titular na formação orientada pelo técnico português. O inglês confessou as dificuldades que sentiu no encontro e confessou, inclusive, ter tido o creme facial a «escorrer-lhe» pela cara.

«Eu nem sequer conseguia ver. Tinha o creme facial a escorrer-me da cara. Foi muito complicado. As condições não foram as melhores, mas isso não é desculpa. É o que é, mas penso que vamos partir para a próxima semana com muita confiança e crença para darmos a volta», afirmou.

As duas equipas voltam a medir forças na próxima quinta-feira (17h45), desta vez em Herning, na Dinamarca.

Assista aqui às declarações de Hutchinson: