Morato, jogador do Nottingham Forest, em declarações na flash interview à Sport TV, após o empate (1-1) na visita ao FC Porto, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

Avaliação do jogo

«Faço uma avaliação boa, é difícil vir aqui jogar. Temos pontos positivos para tirar deste empate. Foram 90 minutos, não criámos uma vantagem, mas decide-se em casa, é um fator que nos vai ajuda bastante.»

Empate é positivo

«Sim. Claro que queríamos ganhar, mas, devido a todas as situações, acho que com o segundo jogo em Nottingham, podemos ter uma chance para passar.»

Rotação do Forest e entrada forte do FC Porto

«É uma ideia à qual nos temos adaptado, já jogámos os dois últimos jogos neste sistema. Temos duas competições de alto nível para disputar, temos um plantel bom, que dá capacidade para mudar o sistema. O próprio mister disse que ia utilizar todos os jogadores. Acho que estamos a fazer um bom trabalho.