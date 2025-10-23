Pablo Rosario, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do FC Porto frente ao Nottingham Forest, por 2-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa:

Um jogo difícil

Sim, isso já sabíamos antes do jogo. Eles têm um novo treinador, os jogadores têm uma nova energia. Acho que, se olharmos para o jogo, foi 50-50, claro, e depois eles tiveram duas decisões que, na minha opinião, resultaram em penáltis. Mas temos de viver com isso. Agora acabou e temos de focar-nos na segunda-feira.»

Custa mais perder com dois penáltis

«Claro que sim, é sempre difícil, especialmente quando, para mim, não foram penalties. Mas temos de aceitar a decisão. Foi um jogo duro contra um bom adversário e estivemos lá. Agora acabou e temos de nos concentrar na segunda-feira.»

O que Farioli pediu

«Para estar lá pela equipa, como faço sempre, como todos fazem, como todos têm de fazer. É um esforço coletivo. Não sou ninguém especial dentro da tática. É um processo de equipa e eu dou a minha parte do puzzle. Como disse, infelizmente hoje foi uma derrota, mas temos de continuar. Segunda-feira é uma boa oportunidade para nos vingarmos.»

Como é Farioli quando perde

«Nada de diferente. Sabes que, quando temos uma série de vitórias como a que tivemos, todos pensam que nunca vai acabar, mas sabíamos que o dia ia chegar. O dia foi hoje, sem problema. Continuamos a trabalhar como sempre, e com mentalidade positiva. Como disse, juntos como grupo, e na segunda-feira voltamos outra vez.»