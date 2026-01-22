Sean Dyche, treinador do Nottingham Forest, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente aos bracarenses. O técnico assume que os ingleses estão «desapontados».

Análise ao jogo

«Estamos desapontados. Devíamos ter feito melhor neste jogo, não foi um jogo brilhante, lento devido ao estado do relvado por causa da chuva. A segunda parte foi melhor. Tivemos um penalti, mas falhámos e no minuto seguinte marcaram. Foi um momento de loucura, mas a nossa exibição não foi satisfatória. O estádio também é muito frio, que não permite uma boa atmosfera, ainda que os nossos adeptos tenham estado bem, mas muito longe do terreno de jogo».

Frustração?

«Obviamente que estamos frustrados. Queremos ter um bom desempenho, a Premier League é a prioridade, mas esta competição também é importante. O grupo trabalhou bem durante a semana, o jogo foi morno e tivemos um minuto de desconcentração. Percebo a frustração dos adeptos, têm expetativas altas, esperamos poder mudar as coisas com tempo, não faço magia».

Folha limpa na defesa era um objetivo?

«É uma das nossas premissas, a gestão defensiva. Queríamos não ter sofrido golos. Ofensivamente o Igor Jesus não pode jogar nesta competição, o que é um desafio, faz parte do meu trabalho gerir o grupo. Não temos tido instinto matador, sentimos que podemos fazer mais golos».

Frustração após o empate com o Arsenal

«A expetativa é alta, dado o percurso antes da minha chegada. As pessoas esperavam que continuasse, mas sabíamos que não ia ser fácil dar continuidade. Temos 4 pontos nos últimos dois jogos, um deles com o Arsenal, uma equipa forte. Temos conseguido rodar a equipa nestes jogos, é frustrante ver a boa dinâmica dos treinos e não conseguir o resultado. Quero que todos entendam que esta competição é para todo o grupo e não para os jogadores que têm jogado mais na Liga Europa».

Defrontou FC Porto e Sp. Braga. Acha que são equipas que se podiam enquadrar na Premier League?

«Não posso comentar muito, é algo que não se sabe ao certo até lá chegar. O que posso garantir é que a Premier League é o campeonato mais competitivo e mais difícil do mundo, um desafio gigante».