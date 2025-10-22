Poucas horas após ter sido oficializado como novo treinador do Nottingham Forest, Sean Dyche teve a sua primeira conferência de imprensa, de antevisão a um encontro a contar para a Liga Europa em que terá o FC Porto como adversário.

«O FC Porto teve um grande início na Liga Europa e tem uma boa equipa», assumiu o treinador inglês, de 54 anos, que vê no duelo com os Dragões «uma oportunidade importante para a equipa jogar com liberdade para mostrar a sua qualidade».

«Espero que a minha equipa assuma o jogo com garra. No City Ground (estádio do Nottingham Forest), queremos construir uma mentalidade forte que nos ajude a enfrentar qualquer adversário», vincou o técnico.

Dyche é o terceiro treinador do Nottingham Forest esta temporada, depois de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, a quem sucedeu esta semana.

A receção do Forest ao FC Porto está agendada para quinta-feira (20h00), num jogo com acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.

