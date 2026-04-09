VÍDEO: adeptos do Nottingham Forest enchem a Ribeira
Ingleses em grande número na cidade do Porto para o duelo dos quartos de final da Liga Europa
Ingleses em grande número na cidade do Porto para o duelo dos quartos de final da Liga Europa
O FC Porto recebe, esta noite, o Nottingham Forest para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, num jogo que marca o regresso de Vítor Pereira ao Estádio do Dragão.
A formação inglesa não poderá queixar-se de falta de apoio na cidade Invicta, isto porque têm surgido inúmeros vídeos e fotografias dos adeptos pela cidade, sobretudo na zona da Ribeira que é por norma um ponto de concentração dos adversários da turma de Francesco Farioli em jogos a contar para as competições europeias.
Ora veja:
Porto (A)
Forest down by the river 😎
Got the carer looking after the invalid 😁
European Quarter Final BTW #NFFC
🔴⚪️🌳 pic.twitter.com/hM0qD753Ws
— Andy M (@Andy_midd84) April 8, 2026
O jogo, recorde-se, está marcado para as 20h desta quinta-feira. Pode acompanhar tudo aqui, ao minuto, no Maisfutebol.