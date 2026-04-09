O FC Porto recebe, esta noite, o Nottingham Forest para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, num jogo que marca o regresso de Vítor Pereira ao Estádio do Dragão.

A formação inglesa não poderá queixar-se de falta de apoio na cidade Invicta, isto porque têm surgido inúmeros vídeos e fotografias dos adeptos pela cidade, sobretudo na zona da Ribeira que é por norma um ponto de concentração dos adversários da turma de Francesco Farioli em jogos a contar para as competições europeias.

Ora veja:

Porto (A)

Forest down by the river 😎 Got the carer looking after the invalid 😁 European Quarter Final BTW #NFFC 🔴⚪️🌳 pic.twitter.com/hM0qD753Ws — Andy M (@Andy_midd84) April 8, 2026

O jogo, recorde-se, está marcado para as 20h desta quinta-feira. Pode acompanhar tudo aqui, ao minuto, no Maisfutebol.