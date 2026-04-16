Liga Europa
Há 1h e 9min
VÍDEO: foi assim a expulsão de Bednarek frente ao Nottingham Forest
Central polaco deixou os dragões a jogar com menos uma unidade ainda antes dos dez minutos
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Central polaco deixou os dragões a jogar com menos uma unidade ainda antes dos dez minutos
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O FC Porto viajou esta quinta-feira até Nottingham para jogar a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, tendo trazido um empate a um golo do dragão.
Ora, a tarefa não era a mais fácil e ainda mais difícil ficou quando Bednarek acertou em cheio no joelho de Chris Wood à passagem do minuto 8.
O árbitro tinha apenas assinalado apenas uma falta, mas foi posteriormente alertado pelo VAR para a gravidade da infração. Danny Makkelie não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto para o central polaco.
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Veja aqui o lance:
Bednarek foi expulso bem cedo no jogo 🥶#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #NottinghamForest #FCPorto #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/l5anfNNe0s— sport tv (@sporttvportugal) April 16, 2026
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