O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, venceu esta quinta-feira o Fenerbahçe, com Nélson Semedo a titular, na primeira mão do playoff rumo aos oitavos de final da Liga Europa por 3-0.

No jogo de estreia do treinador português à frente da formação britânica, o Forest entrou melhor no encontro e chegou ao golo por intermédio de Murillo (21m). O defesa pegou na bola e foi avançando no terreno até conseguir o remate, que só parou no fundo das redes.

Ainda antes do intervalo, o Nottingham Forest conseguiu faturar mais uma vez. Gibbs-White cruzou e Igor Jesus (43m) subiu ao segundo poste para faturar o sexto golo em sete jogos nas competições europeias.

A abrir a segunda parte os papéis inverteram-se. Lorenzo Lucca isolou Igor Jesus que tocou para o lado, onde estava Gibbs-White, que finalizou por entre as pernas de Ederson. O lance ainda foi revisto por possível fora de jogo do avançado inglês, mas o VAR considerou a jogada legal.

Com este triunfo, o Nottingham Forest segue com uma vantagem confortável para a segunda mão da eliminatória, a ser disputada em território britânico na próxima quinta-feira.