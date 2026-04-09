Vítor Pereira, treinador do Nottingham Forest, em declarações na flash interview à Sport TV, após o empate (1-1) na visita ao FC Porto, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa:

Conversa com Farioli

«Estávamos a conversar sobre o calendário. Eu gostava muito de estar a salvo na Premier League e, aí, o jogo de hoje seria completamente diferente. Mas tenho de pensar que daqui a dois dias e meio, não são três... e em Inglaterra não mudam os jogos, não há hipótese de mudar para segunda-feira. Aqui há flexibilidade para mudar. Nós temos de jogar com o Aston Villa, menos de 72 horas depois, mais a viagem, num momento em que a equipa tem de lutar para garantir a permanência na Premier League.»

«As primeiras substituições não foram a pensar no jogo de hoje, mas no jogo do Aston Villa. Tem de ser.»

Entrada forte do FC Porto até ao autogolo. Sai satisfeito?

«Saio. O FC Porto foi mais forte. Mas fiz nove mudanças do último jogo para este. Com alguma felicidade, concedemos só um golo. E fizemos dois. Bonito seria se agora estivéssemos a falar que tínhamos ganho 2-1. O árbitro assinala uma mão, tenho dúvidas é que, se fosse ao contrário, a cosia teria sido decidida da melhor forma. Estou sem óculos e sem óculos vejo mal. Por isso, não vi mão nenhuma. Levámos um bom resultado, a eliminatória está em aberto, vamos ver agora o resultado do jogo com o Villa e, depois, vamos ver a equipa com que podemos jogar contra o FC Porto.»

Eliminatória em aberto

«1-1, jogámos em casa, vamos ver. Se estivéssemos seguros na Premier League, atenção que o jogo seria diferente. Não tenho dúvidas.»

Opção por outro sistema

«Preparámos duas estruturas porque, quando não temos cão, temos de caçar com gato. Temos de arranjar uma estrutura que nos permita manter organizados e seguros. Quando não podemos sobrecarregar laterais e centrais... Por isso é que decidimos chegar aqui e defrontar o FC Porto desta forma. O resultado deixa tudo em aberto e veremos no próximo jogo de que forma nos poderemos apresentar.»

Emoções no regresso ao Dragão

«Muitas emoções. É um clube que respeito muito. Tenho muita gratidão ao clube e aos adeptos. O salto na minha carreira foi dado aqui. Os títulos, algum sofrimento, muitas alegrias também. Estou muito satisfeito, gostei muito do [gesto do] presidente André, de ouvir os adeptos a baterem palmas. Foi bonito.»