O FC Porto-Estugarda desta quinta-feira, em jogo a contar para os oitavos de final da Liga Europa, vai iniciou-se com um minuto de silêncio em memória do falecido Silvino Louro, que foi em grande parte percorrido por aplausos.

Além disso, a bandeira do clube está a meia-haste, em sinal de luto, como assinalou o clube nas redes sociais.

Recorde-se que Silvino Louro representou o FC Porto em duas ocasiões - como jogador, entre 1995 e 1997, e enquanto treinador de guarda-redes, entre 2000 e 2004, ao lado de José Mourinho.

Durante esse período, André Villas-Boas colaborou com a equipa técnica de Mourinho, partilhando vivências com Silvino.

«Foi com profunda tristeza e pesar que recebi a notícia do falecimento do Silvino. Partilhámos momentos profissionais e pessoais que vou guardar com saudade. Era uma pessoa dócil e gentil, companheiro e amigo. Despedi-me dele recentemente e revi o seu sorriso mesmo quando a doença o atraiçoou. Um homem singular. Os meus mais sinceros pêsames à família, aos filhos, à esposa e aos seus amigos», afirmou AVB, em declarações citadas pelo sítio oficial do clube.