VÍDEO: foi assim o minuto de silêncio por Silvino no Dragão
FC Porto-Estugarda começou com homenagem ao antigo guarda-redes, que trabalhou com Villas-Boas como treinador dos guardiões
FC Porto-Estugarda começou com homenagem ao antigo guarda-redes, que trabalhou com Villas-Boas como treinador dos guardiões
O FC Porto-Estugarda desta quinta-feira, em jogo a contar para os oitavos de final da Liga Europa, vai iniciou-se com um minuto de silêncio em memória do falecido Silvino Louro, que foi em grande parte percorrido por aplausos.
Além disso, a bandeira do clube está a meia-haste, em sinal de luto, como assinalou o clube nas redes sociais.
Recorde-se que Silvino Louro representou o FC Porto em duas ocasiões - como jogador, entre 1995 e 1997, e enquanto treinador de guarda-redes, entre 2000 e 2004, ao lado de José Mourinho.
Durante esse período, André Villas-Boas colaborou com a equipa técnica de Mourinho, partilhando vivências com Silvino.
«Foi com profunda tristeza e pesar que recebi a notícia do falecimento do Silvino. Partilhámos momentos profissionais e pessoais que vou guardar com saudade. Era uma pessoa dócil e gentil, companheiro e amigo. Despedi-me dele recentemente e revi o seu sorriso mesmo quando a doença o atraiçoou. Um homem singular. Os meus mais sinceros pêsames à família, aos filhos, à esposa e aos seus amigos», afirmou AVB, em declarações citadas pelo sítio oficial do clube.
Homenagem a Silvino no Dragão 🥹💫#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #FCPorto #Estugarda pic.twitter.com/3QQOcqmSvs— sport tv (@sporttvportugal) March 19, 2026