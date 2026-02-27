Liga Europa: FC Porto e Sp. Braga já sabem quando jogam nos «oitavos»
Dragões jogam mais cedo na Alemanha, enquanto minhotos entram em campo mais tarde na primeira mão e à tarde na decisão em Braga
A UEFA anunciou os horários das duas mãos dos oitavos de final da Liga Europa, com FC Porto e Sp. Braga a terem calendários desencontrados frente a Estugarda e Ferencvaros, respetivamente.
Os dragões são os primeiros a entrar em campo. A equipa portista visita o Estugarda a 12 de março, com o encontro marcado para as 17h45, na Alemanha. A segunda mão será disputada no Estádio do Dragão, a 19 de março, com início às 20h00.
Já o Sp. Braga joga no mesmo dia, mas mais tarde. Os minhotos deslocam-se ao terreno do Ferencvaros, em Budapeste, para um jogo com pontapé de saída marcado para as 20h00.
A decisão da eliminatória terá lugar no Estádio Municipal de Braga, também a 19 de março, mas com um horário pouco habitual nas competições europeias, às 15h30.
Confira aqui os horários dos jogos dos oitavos:
Primeira mão
12 de março
- Bolonha - Roma, 17h45
- Lille - Aston Villa, 17h45
- Panathinaikos - Betis, 17h45
- Estugarda - FC Porto, 17h45
- Celta de Vigo - Lyon, 20h
- Ferencvaros - Sp. Braga, 20h
- Genk - Friburgo, 20h
- Nottingham Forest - Midtjylland, 20h
Segunda mão
18 de março
- Sp. Braga - Ferencvaros, 15h30
19 de março
- Friburgo - Genk, 17h45
- Lyon - Celta de Vigo, 17h45
- Midtjylland - Nottingham Forest, 17h45
- Aston Villa - Lille, 20h
- FC Porto - Estugarda, 20h
- Betis - Panathinaikos, 20h
- Roma - Bolonha, 20h