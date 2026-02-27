A UEFA anunciou os horários das duas mãos dos oitavos de final da Liga Europa, com FC Porto e Sp. Braga a terem calendários desencontrados frente a Estugarda e Ferencvaros, respetivamente.

Os dragões são os primeiros a entrar em campo. A equipa portista visita o Estugarda a 12 de março, com o encontro marcado para as 17h45, na Alemanha. A segunda mão será disputada no Estádio do Dragão, a 19 de março, com início às 20h00.

Já o Sp. Braga joga no mesmo dia, mas mais tarde. Os minhotos deslocam-se ao terreno do Ferencvaros, em Budapeste, para um jogo com pontapé de saída marcado para as 20h00.

A decisão da eliminatória terá lugar no Estádio Municipal de Braga, também a 19 de março, mas com um horário pouco habitual nas competições europeias, às 15h30.

Confira aqui os horários dos jogos dos oitavos:

Primeira mão

12 de março

  • Bolonha - Roma, 17h45
     
  • Lille - Aston Villa, 17h45
     
  • Panathinaikos - Betis, 17h45
     
  • Estugarda - FC Porto, 17h45
     
  • Celta de Vigo - Lyon, 20h
     
  • Ferencvaros - Sp. Braga, 20h
     
  • Genk - Friburgo, 20h
     
  • Nottingham Forest - Midtjylland, 20h

Segunda mão

18 de março

  • Sp. Braga - Ferencvaros, 15h30

19 de março

  • Friburgo - Genk, 17h45
     
  • Lyon - Celta de Vigo, 17h45
     
  • Midtjylland - Nottingham Forest, 17h45
     
  • Aston Villa - Lille, 20h
     
  • FC Porto - Estugarda, 20h
     
  • Betis - Panathinaikos, 20h
     
  • Roma - Bolonha, 20h
