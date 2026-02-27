A UEFA anunciou os horários das duas mãos dos oitavos de final da Liga Europa, com FC Porto e Sp. Braga a terem calendários desencontrados frente a Estugarda e Ferencvaros, respetivamente.

Os dragões são os primeiros a entrar em campo. A equipa portista visita o Estugarda a 12 de março, com o encontro marcado para as 17h45, na Alemanha. A segunda mão será disputada no Estádio do Dragão, a 19 de março, com início às 20h00.

Já o Sp. Braga joga no mesmo dia, mas mais tarde. Os minhotos deslocam-se ao terreno do Ferencvaros, em Budapeste, para um jogo com pontapé de saída marcado para as 20h00.

A decisão da eliminatória terá lugar no Estádio Municipal de Braga, também a 19 de março, mas com um horário pouco habitual nas competições europeias, às 15h30.

Confira aqui os horários dos jogos dos oitavos:

Primeira mão

12 de março

Bolonha - Roma, 17h45



Lille - Aston Villa, 17h45



Panathinaikos - Betis, 17h45



Estugarda - FC Porto , 17h45



, 17h45 Celta de Vigo - Lyon, 20h



Ferencvaros - Sp. Braga , 20h



, 20h Genk - Friburgo, 20h



Nottingham Forest - Midtjylland, 20h

Segunda mão

18 de março

Sp. Braga - Ferencvaros, 15h30

19 de março