Liga Europa: Friburgo «atropela» Genk e segue para os quartos de final
Alemães tinham perdido por 1-0 na primeira mão, mas golearam por 5-1 no segundo jogo
Alemães tinham perdido por 1-0 na primeira mão, mas golearam por 5-1 no segundo jogo
O Friburgo está nos quartos de final da Liga Europa depois de golear o Genk por 5-1, numa partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final.
Os alemães traziam uma derrota da primeira mão, por 1-0, mas aos 25 minutos já tinham dado a volta à eliminatória, com os golos de Ginter (19m) e Matanovic (25m).
Antes do intervalo, Smets (39m) ainda conseguiu igualar novamente o resultado agregado.
No segundo tempo só deu Friburgo. Grifo (53m) voltou a colocar os alemães na frente, e Suzuki (57m) dilatou a vantagem que já levava contornos de goleada.
Aos 79 minutos foi a vez de Eggestein colocar o nome na lista dos marcadores e fechar o resultado em 5-1.
Com este resultado, o Friburgo vai defrontar o Celta de Vigo, que eliminou o Lyon de Paulo Fonseca, após um triunfo por 2-0 (3-1 no agg.).