O Friburgo está nos quartos de final da Liga Europa depois de golear o Genk por 5-1, numa partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final.

Os alemães traziam uma derrota da primeira mão, por 1-0, mas aos 25 minutos já tinham dado a volta à eliminatória, com os golos de Ginter (19m) e Matanovic (25m).

Antes do intervalo, Smets (39m) ainda conseguiu igualar novamente o resultado agregado.

No segundo tempo só deu Friburgo. Grifo (53m) voltou a colocar os alemães na frente, e Suzuki (57m) dilatou a vantagem que já levava contornos de goleada.

Aos 79 minutos foi a vez de Eggestein colocar o nome na lista dos marcadores e fechar o resultado em 5-1.

Com este resultado, o Friburgo vai defrontar o Celta de Vigo, que eliminou o Lyon de Paulo Fonseca, após um triunfo por 2-0 (3-1 no agg.).