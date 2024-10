Chiquinho reconheceu que a partida desta quinta-feira com o Sp. Braga para a Liga Europa vai ser «especial».

«Deixei lá bastantes amigos dos meus seis meses em Braga. Tenho uma boa relação com o André [Horta], fizemos história aqui, ganhámos um título muito importante pelo Olympiakos. Mas, durante os 90 minutos, isso fica de parte, cada um vai dar o melhor para defender a sua equipa. No final, a amizade mantém-se, desejo-lhe o melhor, menos para amanhã [quinta-feira]», projetou o jogador que representou os minhotos em 2021/22 por empréstimo do Benfica.

Chiquinho, recorde-se, mudou-se para o Olympiakos em janeiro passado pela mão de Carlos Carvalhal, técnico que vai defrontar agora na partida marcada para as 17h45.

«Conheço bem o mister. Estivemos pouco tempos juntos aqui, mas já tínhamos trabalhado seis meses em Braga. Também tenho uma boa relação com ele. Em Braga, as coisas não me correram tão bem, mas o futebol é assim, feito de altos e baixos. Felizmente, ele trouxe-me para aqui, as coisas não lhe correram bem. Desejo-lhe o melhor em Braga, mas que amanhã [quinta-feira] a vitória seja do Olympiakos», insistiu, deixando depois elogios à equipa portuguesa.

«O Sp. Braga vale pelo coletivo, tem uma equipa muito forte. Temos de estar preparados para isso. O mais importante é focarmo-nos em nós, no que podemos fazer para conseguir os três pontos. Acredito que, se estivermos ao nosso melhor nível, acho que podemos conseguir a vitória», apontou.