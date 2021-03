Pedro Martins, treinador do Olympiakos, classificou como «agridoce» a eliminação da equipa grega da Liga Europa, depois de ter ido a Londres vencer o Arsenal por 1-0 na segunda mão.

«Jogámos bem e tivemos uma vitória merecida. Esta é uma eliminação agridoce. Estou muito satisfeito com a dedicação, personalidade e esforço dos meus jogadores», disse o técnico português o final do jogo no Emirates Stadium.

O campeão grego impôs assim a primeira derrota europeia da época aos «gunners» que tinham eliminado o Benfica na ronda anterior e que vinham de um triunfo por 3-1 em Atenas.

«O segundo e o terceiro golos sofridos em Atenas custaram-nos a qualificação», lamentou Pedro Martins, que apontou como decisivas as «muitas ausências e lesões em jogos importantes».

O treinador recordou que a nível europeu os desafios são muitas vezes decididos pelos «detalhes», pelo que «não ter uma equipa completa contra grandes adversários teve um custo» para o Olympiakos.

«Derrotar o Arsenal aqui em Londres pela terceira vez consecutiva significa que subimos um nível e podemos olhar qualquer adversário nos olhos», regozijou-se.

Pedro Martins elogiou a «mentalidade vencedora» que caracteriza a sua equipa, facto que, em seu entender, tem granjeado o «respeito dos rivais».

A finalizar, o treinador disse ainda que o Arsenal é favorito a vencer a Liga Europa, que conta ainda com Roma, de Paulo Fonseca, Manchester United, Ajax, Dínamo Zagreb, Slavia Praga, Villarreal e Granada.

Além de Pedro Martins, foram ainda eliminados José Mourinho (Tottenham) e Luís Castro (Shakhtar Donetsk). Paulo Fonseca, líder da Roma, será o único treinador português no sorteio dos quartos de final, marcado para esta sexta-feira.