Esta quinta-feira foi tarde de Liga Europa!

Na Grécia, o Olympiakos, com quatro portugueses no onze inicial, Costinha, David Carmo, Chiquinho e Gelson Martins, recebeu e empatou com o Rangers, por 1-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, o marcador só ficou alterado aos 57 minutos de jogo. Cruzamento central para o coração da área, Chiquinho serve Kaabi de cabeça e o marroquino bombardeou a bola para o fundo das redes.

Golos de levantar o estádio

A equipa escocesa reagiu e aos 64 minutos Deesers empatou, depois de uma assistência de Cerny.

O português Sérgio Oliveira saltou do banco aos 77 minutos, mas não mudou a corrente da partida.

Com este resultado, a equipa grega tem sete pontos e está em 10.º lugar. O Rangers tem os mesmos e está em 9.º.

Estrela Osimhen encadeia Tottenham

O Galatasaray recebeu e venceu o Tottenham por 3-2.

Com uma entrada forte, o Galatasaray viu-se na frente do marcador logo aos seis minutos, com um golaço incrível de Akgun.

O Tottenham reagiu e empatou aos 18 minutos, golo de Lankshear, assistido por Brennan Johnson. No entanto, Osimhen esteve em grande destaque e bisou ainda antes do intervalo, aos 31 e 39 minutos.

Na segunda parte, os ingleses ficaram reduzidos a 10 unidades, depois de Lankshear, que esteve no melhor e pior, receber o segundo cartão amarelo. Aos 69 minutos, Solanke reduziu para os Spurs, com uma assistência do ex-Sporting Pedro Porro.

Relativamente à classificação, o Galatasaray é líder provisório da Liga Europa, com 10 pontos. O Tottenham sofreu a primeira derrota e está em quinto, com nove.

Português titular na derrota do Ludogorets

Dinis Almeida começou de início na receção e derrota do Ludogorets frente ao At. Bilbao, por 2-1.

O Ludogorets marcou primeiro, aos 20 minutos, autoria de Erick Marcus. Inaki Williams empatou aos 73m e Serrano operou a reviravolta aos 74m.

