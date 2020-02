O treinador português do Olympiakos, Pedro Martins, afirmou esta quinta-feira, no rescaldo da qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, em Londres, ante o Arsenal, que toda a Grécia ganhou com a prestação da equipa do Pireu.

«Esta equipa tem um grande espírito, provou ter uma grande alma. Os jogadores mostraram compromisso, não o perdemos. Hoje ganhou, não apenas o prestígio do Olympiakos, mas toda a Grécia», afirmou, em declarações no final do encontro.

Pedro Martins afirmou ainda que não se lembra do que estava a pensar, quando El Arabi fez o golo da vitória por 2-1, já em cima do minuto 120, no prolongamento.

«Foi um momento histórico, não me lembro do que estava a pensar. Foi uma explosão de alegria. Fomos inteligentes, eficazes, um jogo fantástico», sublinhou.