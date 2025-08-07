No arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Panathinaikos de Rui Vitória foi incapaz de desafazer o nulo na receção ao Shakhtar Donetsk. Na noite desta quinta-feira, o médio sérvio Filip Djuricic (ex-Benfica) foi titular e capitão dos anfitriões.

Apesar do ascendente na etapa complementar, os comandados de Rui Vitória viram prevalecer o nulo. O segundo “round” está agendado para quinta-feira (19h), na Polónia. O vencedor da eliminatória vai disputar o play-off com os turcos do Samsunspor.

Em Gibraltar, os Lincoln Red Imps forçaram o empate a um golo na receção ao Noah, da Arménia. Entre os visitantes, o defesa Gonçalo Silva (ex-Farene) e o extremo Hélder Ferreira (ex-P. Ferreira) foram titulares, enquanto o defesa David Sualehe (ex-Académica) não saiu do banco.

Depois de os arménios verem um golo anulado ao sexto minuto, o médio Eteki forçou a vantagem aos 9 minutos. A resposta dos Red Imps apenas surgiu aos 45+9m, quando o avançado De Barr marcou na recarga do penálti que havia falhado instantes antes.

Entre trocas, os visitantes voltaram a celebrar aos 90+1m. Todavia, o VAR desvendou novo fora de jogo.

Desta forma, a eliminatória vai ser decidida na Arménia, na tarde de quinta-feira (18h). O vencedor vai defrontar Sp. Braga ou Cluj (2-1) no play-off.

Consulte todos os resultados da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.