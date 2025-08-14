O Panathinaikos de Rui Vitória levou a melhor sobre o Shakhtar Donetsk e carimbou a passagem ao play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Depois do nulo na primeira mão, o conjunto grego deslocou-se até à Polónia com o objetivo de seguir em frente na competição. A verdade é que a falta de eficácia passou de um jogo para o outro e o único destaque foi mesmo a expulsão de Ocheretko, por acumulação de amarelos, já dentro dos últimos dez minutos da segunda parte.

Sem golos no prolongamento, o jogo só se decidiu da marca dos onze metros e aí foi mais forte o conjunto do técnico português. Siopis e Touba falharam para o Panathinaikos, mas no penálti decisivo o ex-Benfica, Pedrinho, não marcou e viu Mancini confirmar a festa helénica.

Também em solo polaco, o Legia Varsóvia venceu por 2-1 o AEK Larnaca, mas acabou por ser eliminado, graças ao agregado de 5-3 na eliminatória.

Rúben Vinagre foi titular e viu a equipa da casa realizar uma primeira parte muito bem conseguida, já que os golos de Nsame e Rajovic a deixaram a apenas um golo de forçar o prolongamento. Só que o segundo tempo arrancou da pior forma e aos 52 minutos, Ivanovic colocou um ponto final nas dúvidas.

Jeremie Gnali ainda viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, mas a expulsão não teve influência no resultado. O AEK Larnaca segue para o play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa e o Legia fica pelo caminho.