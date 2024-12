Quinta-feira é dia de Liga Europa e uma das equipas com mais portugueses em prova não foi além de um empate a zero frente ao Twente.

Com Gelson Martins no onze inicial, o Olympiakos não teve a melhor das entradas e podia ter visto o adversário colocar-se em vantagem, não fosse Van Wolfswinkel (esse mesmo) desperdiçar uma grande penalidade.

Do outro lado, aos 40 minutos a equipa da casa também não aproveitou um pontapé da marca dos 11 metros para se colocar em vantagem, desta feita com o desperdício de El Kaabi.

Na segunda parte vieram para jogo Costinha e David Carmo, sendo que Sérgio Oliveira não saiu do banco de suplentes. Este nulo deixa o Olympiakos com nove pontos somados e em zona de play-off.

Já na Grécia registou-se o resultado com a maior diferença de golos, graças à goleada imposta pelo PAOK ao Ferencvaros, por 5-0.

O conjunto da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de Taison e Brandon Thomas e na segunda parte acabou mesmo por garantir a «mão cheia», com os pontapés certeiros de Chalov, Zivkovic e Despodov.

Quanto ao Galatasaray levou para casa um ponto e está cada vez mais perto de garantir a presença no play-off desta Liga Europa.

Diante do Malmo, a formação sueca adiantou-se no marcador aos 24 minutos e ainda antes do intervalo surgiu a resposta turca, por intermédio de Jelert.

Ora, apesar do golo marcado por Akgun logo nos minutos iniciais do segundo tempo, o Galatasaray não conseguiu manter a vantagem no marcador e sofreu o empate em cima do apito final, com o golo a ser marcado por Sergio Peña.

Com esta resultado, a formação turca soma 12 pontos e tem cinco de vantagem para o Sp. Braga, a última equipa em zona de play-off.

Confira aqui outros resultados desta quinta-feira:

Hoffenheim-Steua Bucareste, 0-0

Union Saint-Gilloise-Nice, 2-1

Ludogorets-AZ Alkmaar, 2-2