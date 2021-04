Com muita felicidade, a Roma venceu em Amesterdão o Ajax por 2-1. No final da partida, Paulo Fonseca elogiou os jogadores, mas sublinhou que a eliminatória ainda não está fechada.



«Foi uma vitória importante. Tivemos bastantes problemas com lesões. O Ajax é uma excelente equipa, mas os meus rapazes fizeram um jogo enorme. A qualificação ainda não está garantida», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O técnico português lamentou a lesão de Spinazzola que aos 29 minutos teve de sair, dando o lugar a Calafiori. «Depois da lesão do Spinazzola, tornou-se ainda mais complicado. Ele estava bem no encontro. Ainda assim, o Calafiori ajudou muito a equipa. Os jogadores deram tudo. É verdade que sentimos dificuldades defensivas na primeira parte, mas sabíamos que podíamos marcar a qualquer altura. Com algum sofrimento e intensidade, cumprimos o que estava planeado», disse.



Por último, Paulo Fonseca defendeu-se das críticas que recebeu pelo mau momento da Roma na Serie A.



«Há alguns dias a equipa estava nos quatro primeiros lugares da Serie A. Perdemos jogadores importantes por lesão como o Veretout, o Mkhitaryan e o Smalling. Não controlo as críticas e aceito-as como sempre. No entanto, o que sinto quando leio mentiras... Escreveram que os jogadores me confrontaram e que eu respondi. É tudo mentira. Não entendo. Não se está a ser sério quando se escreve essas coisas, mas não posso controlar», concluiu.