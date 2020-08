A Liga Europa fica a conhecer os derradeiros quatro ocupantes das vagas ainda disponíveis nos quartos-de-final. É esta quarta-feira que se realizam mais quatro partidas da prova, três delas com portugueses envolvidos.



Nuno Espírito Santo e Pedro Martins defrontam-se no Wolverhampton-Olympiakos, num jogo com muitos futebolistas nacionais, e Paulo Fonseca joga contra outro antigo treinador do FC Porto, Julen Lopetegui.



O Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência e André Silva joga em Basileia e tenta anular uma desvantagem quase impossível: 0-3.



Nota ainda para o regresso ao trabalho do Sp. Farense. Às 9h30, em São Brás de Alportel, os leões de Faro dão o pontapé de saída para a época de regresso ao escalão maior.



Liga Europa, oitavos de final (horas de Lisboa):

2.ª mão:

Bayer Leverkusen, Ale - Rangers, Esc, 17:55 (SportTV2)

Wolverhampton, Ing - Olympiacos, Gre, 20:00 (SportTV1)

Basileia, Sui - Eintracht Frankfurt, Ale, 20:00 (SportTV2)

A uma única mão:

Roma, Ita - Sevilha, Esp, 17:00 (Duisburgo, SportTV1).