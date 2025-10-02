Liga Europa: Lyon de Paulo Fonseca sorri, Chermiti e Tiago Tomás perdem
Técnico luso venceu primeiro adversário do FC Porto na competição
O Lyon de Paulo Fonseca sorriu no terreno do Salzburgo, por 2-0, esta quinta-feira, em jogo referente à segunda jornada da Liga Europa.
Apesar de uma entrada trémula, devido à grande penalidade desperdiçada por Sule logo aos sete minutos, a equipa orientada pelo treinador português reagiu e respondeu ao erro, marcando logo de seguida. Martin Satriano agradeceu a assistência de Karabec e colocou a bola no fundo das redes.
Na segunda parte, aos 57 minutos, Kluivert aumentou a vantagem para o Lyon, após passe de Karabec.
O português Afonso Moreira ficou no banco do Lyon e não foi utilizado.
Depois da derrota frente ao FC Porto, na primeira jornada, o Salzburgo tem zero pontos na tabela. O Lyon tem seis.
Na Suíça, o Estugarda de Tiago Tomás perdeu frente ao Basileia, por 2-0.
Albian Ajeti e Shaqiri, aos 3 e 84 minutos, respetivamente, marcaram os golos da partida. O avançado português foi titular e totalista, mas não evitou o desaire.
Por fim, o Rangers de Chermiti foi a casa do Sturm Graz perder, por 2-1.
Horvat (7m) e Kiteishvili (35m) apontaram os tentos dos austríacos. Gassama ainda reduziu na segunda parte, porém o Sturm Graz levou mesmo os três pontos.
Todos os resultados da 2.ª jornada da Liga Europa
Roma-Lille, 0-1
Fenerbahçe-Nice, 2-1
Viktoria Plzen-Malmö, 3-0
Ludogorets-Betis, 0-2
Steaua Bucareste-Young Boys, 0-2
Bolonha-Friburgo, 1-1
Panathinaikos-Go Ahead Eagles, 1-2
Brann-Ultrecht, 1-0
FC PORTO-Estrela Vermelha, 2-1
Feyenoord-Aston Villa, 0-2
Lyon-Salzburgo, 2-0
Maccabi Telavive-Dinamo Zagreb, 1-3
Basileia-Estugarda, 2-0
Nottingham Forest-Midtjylland, 2-3
Sturm Graz-Rangers, 2-1
Celta de Vigo-PAOK, 3-1
Genk-Ferencváros, 0-1
