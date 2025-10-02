O Lyon de Paulo Fonseca sorriu no terreno do Salzburgo, por 2-0, esta quinta-feira, em jogo referente à segunda jornada da Liga Europa.

Apesar de uma entrada trémula, devido à grande penalidade desperdiçada por Sule logo aos sete minutos, a equipa orientada pelo treinador português reagiu e respondeu ao erro, marcando logo de seguida. Martin Satriano agradeceu a assistência de Karabec e colocou a bola no fundo das redes.

Na segunda parte, aos 57 minutos, Kluivert aumentou a vantagem para o Lyon, após passe de Karabec.

O português Afonso Moreira ficou no banco do Lyon e não foi utilizado.

Depois da derrota frente ao FC Porto, na primeira jornada, o Salzburgo tem zero pontos na tabela. O Lyon tem seis.

Na Suíça, o Estugarda de Tiago Tomás perdeu frente ao Basileia, por 2-0.

Albian Ajeti e Shaqiri, aos 3 e 84 minutos, respetivamente, marcaram os golos da partida. O avançado português foi titular e totalista, mas não evitou o desaire.

Por fim, o Rangers de Chermiti foi a casa do Sturm Graz perder, por 2-1.

Horvat (7m) e Kiteishvili (35m) apontaram os tentos dos austríacos. Gassama ainda reduziu na segunda parte, porém o Sturm Graz levou mesmo os três pontos.

Todos os resultados da 2.ª jornada da Liga Europa

Roma-Lille, 0-1

Fenerbahçe-Nice, 2-1

Viktoria Plzen-Malmö, 3-0

Celtic-SP. BRAGA, 0-2

Ludogorets-Betis, 0-2

Steaua Bucareste-Young Boys, 0-2

Bolonha-Friburgo, 1-1

Panathinaikos-Go Ahead Eagles, 1-2

Brann-Ultrecht, 1-0

FC PORTO-Estrela Vermelha, 2-1

Feyenoord-Aston Villa, 0-2

Lyon-Salzburgo, 2-0

Maccabi Telavive-Dinamo Zagreb, 1-3

Basileia-Estugarda, 2-0

Nottingham Forest-Midtjylland, 2-3

Sturm Graz-Rangers, 2-1

Celta de Vigo-PAOK, 3-1

Genk-Ferencváros, 0-1

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?