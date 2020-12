O Young Boys ameaçou a surpresa na capital italiana, mas a Roma conseguiu a reviravolta e assegurou o primeiro lugar do grupo A da Liga Europa.



Os campeões helvéticos marcaram primeiro por Nsame. O camaronês driblou Cristante na área e bateu o guarda-redes Pau López. A um minuto do intervalo, os giallorossi alcançaram o empate por Borja Mayoral.



No arranque da segunda parte, Riccardo Calafiori estreou-se a marcar pela equipa onde se formou num míssil de fora da área e carimbou a reviravolta romana. Um golaço! Nos instantes finais, Dzeko marcou num pontapé à meia-volta e fixou o resultado final.



A Roma lidera com 11 pontos e já não pode ser alcançada pelo Young Boys, segundo colocado que tem sete. No outro jogo desta partida, Cluj e CSKA (Tiago Rodrigues jogou 12 minutos) empataram sem golos. Os romenos têm cinco pontos e ainda sonham com o apuramento enquanto os búlgaros já estão eliminados.



O golo de Calafiori: