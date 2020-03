O embate entre Olympiakos e Wolverhampton, dos oitavos de final da Liga Europa, vai jogar-se à porta fechada por decisão do governo grego.



Em comunicado, o emblema inglês explicou que a decisão foi acatada por todas as partes para evitar a propagação do coronavírus e referiu que os adeptos que adquiriram bilhetes vão ser reembolsados.



Lembre-se que nesta eliminatória que opõem dois técnicos portugueses, Pedro Martins e Nuno Espírito Santos, além de vários jogadores lusos: José Sá, Semedo, Patrício, Neves, Moutinho, Pedro Neto, Podence, Jordão e Jota.

The Greek government and @UEFA have confirmed that Thursday's @EuropaLeague tie against @olympiacosfc will be played behind closed doors.



⚠️🇬🇷https://t.co/bQn1qU2Vh1