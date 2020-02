Uma explosão de alegria começou logo com o apito final e prolongou-se ao balneário. O treinador Pedro Martins qualificou como um «momento histórico» a eliminação do Arsenal em Londres e a qualificação do Olympiakos para os oitavos de final da Liga Europa e a equipa festejou a preceito.

Veja as imagens da festa no relvado e no balneário: