Apesar do triunfo por 1-0 e da boa réplica em Londres contra o Arsenal, o Olympiakos está fora da Liga Europa.



Depois da derrota por 3-1 em Atenas, Pedro Martins apresentou apenas um português na equipa inicial: José Sá. Por sua vez, Arteta deixou Cedric Soares no banco de suplentes. O Arsenal começou melhor o jogo e esteve perto do golo em duas ocasiões, mas tanto Pépé como Aubameyang não acertaram no alvo.



Com o decorrer dos minutos, o campeão grego começou a controlar a partida, a ter mais bola e a jogar no meio-campo adversário. E poderia ter inaugurado o marcador não fosse a enorme intervenção de Bern Leno a disparo de El-Arabi.



Ao contrário da primeira parte, o Olympiakos dominou por completo a etapa complementar e demorou apenas seis minutos a marcar. Numa saída de contra-golpe, El-Arabi rematou na área, a bola desviou em Gabriel Magalhães e traiu o guardião alemão dos «gunners».



Arteta introduziu Odegaard e Partey no encontro para ter mais bola e ao mesmo tempo, controlar o assalto helénico à sua baliza. A verdade é que os londrinos melhoraram e tiveram hipóteses de resolver de vez a eliminatória. Porém, esta não era a tarde de Aubameyang que falhou na cara de José Sá. Nicolas Pépé não fez melhor e repetiu o que o seu colega havia feito.



O Olympiakos viu o sonho terminar quando Ba viu dois amarelos em escassos segundos (um pela falta sobre Martinelli e outro por protestar). Já com Bruma em campo, mas com dez elementos, os gregos nunca mais conseguiram assustar o adversário e poderiam ter sofrido o 1-1, mas José Sá negou o golo de calcanhar a Aubameyang.



Fim da epopeia da armada lusa, apesar de (mais) um triunfo histórico frente ao Arsenal. Por sua vez, os «gunners» seguem para os quartos de final.