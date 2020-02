O Arsenal foi a Atenas bater o Olympiakos por 1-0, numa partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



A equipa de Pedro Martins, que teve Ruben Semedo e José Sá em campo todo o jogo, esteve perto de marcar em várias ocasiões. Valbuena, logo a abrir, viu Leno negar-lhe o golo com uma excelente defesa.



O primeiro sinal de perigo por gunners só chegou aos vinte minutos. Martinelli descobriu Lacazette e o francês atirou a rasar o poste.



Na segunda parte a partida foi diferente. O guarda-redes do Arsenal fez uma defesa impressionante a remate de Ba (72m). Essa foi a última grande oportunidade do conjunto orientado pelo treinador português.



O Arsenal marcou na resposta por Lacazette. Tudo fácil: Aubameyang recebeu na esquerda, tocou para Saka. O jovem esquerdino entrou na área e cruzou rasteiro para o desvio de Lacazette nas costas de Ba.



Os londrinos ficaram perto do 2-0 por Mustafi e Sokratis, mas a eliminatória segue em aberto para a segunda mão.



O golo que resolveu o jogo: