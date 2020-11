Standard Liège venceu o Lech Poznan com reviravolta (2-1), numa partida da quarta jornada do grupo D da Liga Europa.



O conjunto belga viu Oulare ser expulso por acumulação de cartões amarelos no final da primeira parte. A tarefa da equipa de Philippe Montanier ficou ainda mais complicada quando Ishak deu vantagem aos polacos à passagem da hora de jogo.



O Standard reagiu e igualou volvidos dois minutos. Tapsoba aproveitou uma defesa incompleta de Bednarek para igualar a contenda (63m).



Já depois do Lech Poznan ter ficado com dez jogadores, por expulsão de Crnomarkovic, o Standard Liège chegou ao triunfo com um golo aos 90+3 num golpe de cabeça de Laifis.



Feitas as contas, Standard Liège e Lech Poznan somam quatro pontos cada e estão a quatro do duo Rangers e Benfica.