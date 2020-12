Figura: Pizzi e mais dez

Discretamente, Pizzi, a jogar mais adiantado do que é habitual, mas também com mais liberdade de movimentos, acabou por ser figura de destaque neste jogo, deixando a sua marca bem vincada nos três primeiros golos do Benfica. Começou por marcar o pontapé de canto que permitiu a Vertonghen abrir o marcador, depois serviu Darwin para o terceiro antes de marcar ele próprio o terceiro, tirando um adversário do caminho antes de rematar cruzado com o pé esquerdo. Além dos golos, Pizzi foi, de longe, o mais rematador do jogo, com três remates à entrada da área.

Momento: Vertonghen abriu caminho

Era Otamendi e mais dez, mas foi Vertonghen que desbloqueou o marcador e abriu caminho para a goleada do Benfica ao Lech Poznan. Canto de Pizzi, sobre a direita, com o central belga a elevar-se bem, entre dois adversários, junto ao segundo poste, para depois cabecear, em arco, sem hipóteses para Bednarek. Estava aberto caminho para o triunfo do Benfica.

Outros destaques:

Gabriel

Não propriamente pela exibição, mas sobretudo pela posição que ocupou que pareceu dar mais estabilidade a toda a defesa que, desta vez, ficou em branco. O médio brasileiro jogou praticamente como um terceiro central, ligeiramente à frente de Otamendi e Vertoghen, mantendo um equilíbrio constante e permitindo que os laterais, Gilberto e Grimaldo, jogassem mais tempo como extremos. O médio também está na origem do segundo golo do Benfica.

Darwin

Depois de ter estado afastado da equipa nos últimos três jogos, por ter estado infetado com a covid19, o uruguaio voltou a jogar e voltou a marcar. Já tinha marcado um hat-trick a esta equipa polaca e esta noite marcou mais um. Com espaço, diante do guarda-redes mostrou-se letal. Antes do golo, já tinha contado com uma oportunidade soberana, numa recarga a um primeiro remate de Pizzi, mas atirou por cima.

Chiquinho

O Médio encaixou muito bem neste novo sistema de Jorge Jesus, jogando entre Rafa e Éverton, na zona central, dando apoio a Gabriel, a defender e a Pizzi a atacar. Foi uma peça fulcral nas movimentações do Benfica enquanto esteve em campo.