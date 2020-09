O treinador do LASK Linz, Dominik Thalhammer, apontou esta quarta-feira o favoritismo do Sporting para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, mas acredita que os austríacos podem sair com o apuramento de Alvalade.

Thalhammer avisa que o LASK preparou bem a eliminatória e mostrou-se satisfeito pela prestação recente da equipa, que vem de uma goleada imposta aos eslovacos do Dunajska Streda, por 7-0, na ronda anterior. Por outro lado, e apesar de comandar uma equipa que tem já mais jogos oficiais em 2020/2021 do que os leões, o técnico não vê vantagem competitiva do seu conjunto nesse aspeto.

«O Sporting tem muito nível, mas tem poucos jogos competitivos. Pode ser uma vantagem, como pode não ser. Sabemos que houve muitos jogos a serem adiados, mas penso que o Sporting vai apresentar uma equipa muito forte. Temo-nos concentrado muito em nós, temos as nossas ideias sobre como é que podemos abordar o jogo. Temos um bom plano, vamos ver se resulta», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

«Vamos ter um jogo intenso e exigente. Temos muitas informações sobre o adversário, penso que nos preparámos bem. Vemos este jogo como uma oportunidade de avançar, apesar de estarmos no papel de visitante e o Sporting ser claramente o favorito», disse, ainda.

Por outro lado, Gernot Trauner, defesa do LASK, que defrontou o Sporting nos dois jogos da fase de grupos em 2019/2020, rejeitou comparações e espera que seja um «excelente jogo».

«Não se pode comparar a equipa com a do ano passado, mudou muito. O treinador é novo e a equipa em si mudou. São duas equipas com um estilo de jogo muito semelhante e vamos ver quem vai consegui impor melhor o seu modelo», perspetivou.

O Sporting-LASK joga-se a partir das 20 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O árbitro é o bielorrusso Aleksei Kulbakov.