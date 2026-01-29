Liga Europa: todos os jogos do play-off para os oitavos de final
FC Porto e Sp. Braga já estão na fase seguinte e apenas se podem cruzar na final
FC Porto e Sp. Braga já estão na fase seguinte e apenas se podem cruzar na final
Nesta quinta-feira ficaram a conhecer-se todos os apurados para as fases seguintes da Liga Europa. FC Porto e Sp. Braga garantiram a qualificação direta para os oitavos de final e sabem já quais os adversários possíveis.
Tanto dragões como arsenalistas podem apanhar Celtic, Ludogorets, Estugarda ou Ferencváros, isto porque as duas equipas portuguesas terminaram a fase de liga no quinto e sexto lugar, respetivamente.
Com esta classificação, as duas equipas portuguesas ficaram também já a saber que apenas se podem cruzar na final, algo que seria uma reedição do jogo decisivo de 2011.
O sorteio dos jogos do playoff decorre esta sexta-feira, às 12h, e terá acompanhamento ao minuto aqui no Maisfutebol. No entanto, FC Porto e Sp. Braga vão apenas conhecer efetivamente os adversários no dia 27 de fevereiro, depois das duas mãos do playoff terem sido disputadas, a 18 ou 19 de fevereiro e 25 ou 26 de fevereiro.
Todos os jogos do play-off dos oitavos de final da Liga Europa:
Caminho prata
Celtic ou Ludogorets - Estugarda ou Ferencváros
Fenerbahçe ou Panathinaikos - Nottingham Forest ou Viktoria Plzen
Dinamo Zagreb ou Brann - Genk ou Bolonha
Paok ou Lille - Estrela Vermelha ou Celta de Vigo
Caminho laranja
Estugarda ou Ferencváros - Celtic ou Ludogorets
Nottingham Forest ou Viktoria Plzen - Fenerbahçe ou Panathinaikos
Genk ou Bolonha - Dinamo Zagreb ou Brann
Estrela Vermelha ou Celta de Vigo - Paok ou Lille