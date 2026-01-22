Francesco Farioli terá necessariamente de mexer no onze inicial. O FC Porto desloca-se até à República Checa para defrontar o Viktoria Plzen na sétima jornada da Liga Europa, nesta quinta-feira.

Thiago Silva e Oskar Pietuszewski não estão ainda inscritos pelo FC Porto na Liga Europa porque os regulamentos da UEFA não permitem que os reforços de janeiro joguem em janeiro pelas novas equipas.

Por isso, o defesa-central não pode repetir a titularidade merecida diante do V. Guimarães. Com a recuperação recente de Francisco Moura e a poupança de Jan Bednarek contra os vimaranenses, ambos podem figurar no onze, juntamente com Jakub Kiwior, que parece certo.

Do lado direito da defesa, Farioli faz uma frequente rotação entre Martim Fernandes e Alberto Costa. Contra uma equipa tão forte fisicamente como o Plzen, a escolhe pode recair no ex-Juventus.

Rodrigo Mora e William Gomes, suplentes contra o V. Guimarães, podem também ser chamados de início pelo treinador italiano.

O Plzen ainda não perdeu qualquer jogo na competição, com dez pontos somados, menos dois que os portistas. O treinador Martin Hysky ficou recentemente sem o goleador Rafiu Durosimni e deve alinhar com: Wiegele; Memic, Havel, Spacil, Doski; Cerv e Valenta; Ladra, Vydra e Souare; Adu.

Confira na GALERIA acima o onze provável do FC Porto. O duelo começa às 17h45 desta quinta-feira e tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.