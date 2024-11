Eustáquio e Galeno são as novidades na equipa do FC Porto para o jogo com a Lazio, da quarta jornada da fase de Liga da Liga Europa.



Em comparação com o duelo com o Estoril, do último fim de semana, Nico González e Pepê começam no banco de suplentes - os dragões jogam contra o Benfica, na Luz, no próximo domingo.



Siga o jogo ao minuto



Por sua vez, Marco Baroni operou uma revolução na equipa laziale: apenas Romagnoli, Guendouzi e Castellanos repetem a titularidade em comparação com o último compromisso frente ao Cagliari.



EQUIPAS INICIAIS:



LAZIO: Mandas, Marusic, Gigot, Romagnoli e Nuno Tavares; Tchaouma, Vecino e Guendouzi; Pedro Rodríguez, Castellanos e Zaccagni.



SUPLENTES LAZIO: Furlanetto, Provedel, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Di, Lazzari e Gila.



FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Djaló e Moura; Eustáquio e Varela; Fábio Vieira, Namaso e Galeno; Samu.



SUPLENTES FC PORTO: Cláudio Ramos, Otávio, Pepê, Vasco Sousa, Nico, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Gul, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora e Zé Pedro